Матвиенко: молодые врачи должны отработать свое образование

Заключать государственные контракты, обязывающие молодых врачей отрабатывать определенный срок в медицине после получения государственного образования, предлагает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Так, по ее словам, можно было бы решить проблему нехватки кадров в здравоохранении, в частности, в поликлиниках в сельской местности.

Медицинские высшие учебные заведения готовят специалистов 8-9 лет, большинство учатся за счет бюджета, а затем многие уходят работать менеджерами в коммерческие центры, отметила Матвиенко в эфире телеканала "Россия 24" после оглашения Послания президента РФ Федеральному Собранию.

Если специалист учился за собственный счет, это его выбор, считает Матвиенко. Но при получении государственного образования, возможно, имеет смысл заключать с молодыми специалистами госконтракты, чтобы вернуть средства, потраченные на их образование.

Дефицит кадров по-прежнему остается острым вопросом первичного звена здравоохранения, признал, оглашая Послание Федеральному Собранию, Владимир Путин. Для решения этой проблемы, по его словам, потребуется комплексное развитие системы медицинского образования. До конца 2020 года медицинская помощь для всех россиян должна стать доступной во всех без исключения пунктах, где бы они ни жили, заявил президент.

Послание президента России Федеральному Собранию в этом году продлилось 87 минут. Трансляцию из Гостиного двора вели каналы "Россия 1" и "Россия 24", сайт Вести.Ru, радиостанции "Радио России", "Вести ФМ" и "Маяк".