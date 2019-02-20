Силуанов подсчитал, сколько будут стоить бюджету предложения Путина

Министр финансов РФ Антон Силуанов считает, что меры соцподдержки населения, включенные в Послание президента Федеральному Собранию, обойдутся бюджету в 100-120 миллиардов рублей ежегодно.

В интервью телеканалу "Россия 24" Силуанов заявил, что по его подсчетам, дополнительные расходы бюджета в ежегодном объеме составят около 100-120 миллиардов рублей.

Он пояснил, что ресурсы будут изыскиваться в ходе исполнения бюджета. При весенних корректировках внесем необходимые изменения, чтобы все положения послания были финансово обеспечены.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин в среду в пятнадцатый раз обратился с Посланием к Федеральному Собранию. Его выступление, проходившее в Гостином дворе, продолжалось 1 час 27 минут.