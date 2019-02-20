"Куда глаза глядят": скрывшийся с места смертельного ДТП водитель объяснил свой поступок

Боязнью ареста объяснил свой побег с места ДТП во Владивостоке водитель Volvo, насмерть сбивший маму с полуторагодовалым сыном, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Допрос подозреваемого сняли на видео.

"Побоялся, что в тюрьму посадят. Теперь что будет, то и будет", — заявил 36-летний Николай Тимченко.

Около шести часов вечера 18 февраля он лихо обгонял автомобили на улице 40 лет ВЛКСМ, но в какой-то момент не совладал с управлением и вылетел на тротуар, где сбил прогуливавшуюся семью. Мужчину от удара отбросило в сторону, он смог самостоятельно подняться на ноги и бросился на помощь домочадцам, по которым кроссовер проехал колесами.

Первым на месте оказался прохожий в красной куртке, который удерживал дверь Volvo, чтобы виновник аварии не сбежал. Однако Тимченко удалось убедить его в том, что он останется на месте, более того, владелец машины даже пытался помочь вытащить оказавшуюся под колесами женщину. Но когда вокруг собрались около 20 человек и на водителя мало кто обращал внимание, Тимченко перешел на левую сторону машины, где в этот момент не было людей, и скрылся за ближайшим домом.

Несмотря на усилия врачей, спасти 33-летнюю женщину и ее полуторагодовалого сына не удалось — они скончались на операционном столе.

"Куда глаза глядят", — заявил он в ответ на вопрос, куда направился после аварии.

Правоохранителям потребовались сутки, чтобы задержать нарушителя — все это время он провел на улице. Оперативники появились, когда Тимченко садился в маршрутку.