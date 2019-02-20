Ядерный "Сармат" перешел на новый уровень
Российские военные начинают новые этап государственных испытаний межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, пишет агентство "Интерфакс".
Ранее стало известно, что новая МБР проходит так называемые бросковые испытания, то есть ракета вылетает из шахты, но основной двигатель не включает.
Новое оружие должно заменить в российских Ракетных войсках стратегического назначения ракету Р-36М2 "Воевода". Основная особенность "Сармата" – практически неограниченный радиус действия. Ракета способна летать как через Северный, так и через Южный полюса. Плюс в перспективе ее могут оснастить гиперзвуковым боевым блоком "Авангард".
Также 20 февраля в Послании Федеральному Собранию Владимир Путин заявил, что сейчас идет цикл испытаний ракеты "Сармат".
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