"Амур" одержал пятую победу подряд в чемпионате КХЛ

Матчем в Хабаровске между местным "Амуром" и астанинским "Барысом" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Хозяева льда выиграли у гостей со счетом 2:0, продлив победную серию до пяти встреч.

В составе дальневосточной команды отличились Павел Дедунов и Михал Йордан. Чешский вратарь "Амура" Марек Лангхамер оформил очередной "сухарь", который стал для него уже третьим в нынешнем сезоне.

Хабаровчане сумели уйти с последнего места в Восточной конференции КХЛ, поднявшись на 11-ю строчку. В активе "Амура" 49 баллов после 61 игры. "Барыс" остался на второй позиции на Востоке, набрав 84 очка после 61 матча.