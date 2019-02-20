Кудрин назвал самое фундаментальное предложение в Послании

По мнению председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, самым фундаментальным предложением, прозвучавшим сегодня в Послании президента Федеральному Собранию, стало проведение ревизии нормативных актов в сфере контроля и надзора.

"Надо не просто обновить старые инструкции. Это должна быть реформа контроля на новых принципах в интересах граждан и бизнеса", — подчеркнул Кудрин, комментируя выступление главы государства на своей страничке в Twitter.

Ранее на проблему избыточных требований контрольно-надзорных органов к бизнесу в России указывал премьер-министр Дмитрий Медведев. По его мнению, необходимо сократить количество требований в наиболее зарегулированных сферах — это транспорт, экология, ветеринария, санитарно-эпидемиологический надзор.

Однако президент Владимир Путин предложил более радикальное решение — с 2021 года прекратить действие всех существующих сейчас нормативных актов в сфере контроля, включая региональные ведомственные приказы и инструкции, и сохранить только документы, соответствующие современным условиям.

"Нужно провести этот анализ за два года, засучить рукава, сделать это, и обновить, оставить только то, что действительно нужно для организации работы", — указал глава государства.