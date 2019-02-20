Смерть пешехода под колесами маршрутки попала на видео

Накануне в Ставропольском крае на нерегулируемом пешеходном переходе 40-летняя женщина не посмотрела по сторонам и бросилась прямо под пассажирский автобус ПАЗ.

Инцидент произошел 19 февраля в городе Невинномысск. Водитель не заметил быстрого пешехода, и на тормоз нажал лишь после того, как почувствовал что-то под колесами.

В результате происшествия женщина скончалась. По данным местного отделения ГИБДД, за рулем автобуса находился 24-летний мужчина с пятилетним водительским стажем. За минувшие два года он ни разу не привлекался к административной ответственности.