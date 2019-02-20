Задержавшего рейс из Самары в Индию пьяного дебошира сняли на видео

На три с половиной часа задержали рейс из Самары в индийский Гоа из-за выходки пьяного пассажира, начавшего досрочно отмечать свой отпуск. Усмирение дебошира сняли на видео.

Инцидент на борту самолета авиакомпании Azur Air произошел вечером 19 февраля. Из аэропорта Курумоч Boeing с отдыхающими должен был вылететь в 22:35, но по пути к ВПП командир экипажа принял решение вернуться на исходную, дабы высадить сквернословившего пассажира, досаждавшего попутчикам.

"Мы же из-за тебя никуда не полетим! Двигайся туда, к стене, быстро к иллюминатору садись!" — отдавал указания мужчина, сумевший совладать с пьяным дебоширом.

Впрочем, его вмешательство ситуацию не спасло: самолет отбуксировали на стоянку, после чего на борт поднялись полицейские. Виновник задержки вылета к тому моменту крепко спал, тогда как его попутчики обсуждали возможные способы наказания мужчины.

С рейса дебошира сняли, за ним последовали супруга и двое детей. На поиски багажа и переоформление документов ушло три с половиной часа.