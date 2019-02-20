Против приморских родителей, избивших школьного хулигана, возбуждено дело

В Приморье против родителей, которые окунули пятиклассника головой в унитаз, возбудили уголовное дело по статье "Нанесение побоев".

Назначена судебно-медицинская экспертиза, допрашиваются свидетели. Кроме того, следователи дадут оценку работе руководства школы. Прокуратура Приморья и департамент науки и образования края также проводят проверку по данному факту.

Инцидент произошел в одной из школ Большого Камня, передает "Интерфакс". Родители нескольких учеников завели 12-летнего мальчика в туалет, избили его и макнули головой в унитаз. По их словам, этот школьник постоянно издевался над их детьми, и они решили устроить самосуд. Какие травмы он получил, не сообщается.

Родители неоднократно обращались с заявлениями полицию и администрацию школы, однако хулиганские выходки пятиклассника не прекращались. По некоторым данным, по его вине одна из девочек попала в больницу.