Потапова обыграла Петкович и прошла в четвертьфинал турнира в Будапеште

Россиянка Анастасия Потапова и немка Андреа Петкович встретились во втором круге теннисного турнира в Будапеште. Представительница России одержала победу в двух сетах со счетом 6:2, 7:5.

В следующем раунде Потапова сыграет с победителем матча Сорана Крыстя (Румыния) – Александра Крунич (Сербия).

Ранее во второй круг турнира пробилась еще одна россиянка Екатерина Александрова, обыгравшая в трех сетах венгерку Грету Арн.