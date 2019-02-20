"Куньлунь" прервал серию поражений в матче с "Адмиралом"

Китайский "Куньлунь" на своей площадке оказался сильнее владивостокского "Адмирала" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. "Драконы" победили со счетом 6:3 и прервали серию поражений, состоящую из шести встреч.

В составе победителей дубль оформил Олли Палола. Также за хозяев льда отличились Войтек Вольский, Брэндон Ип, Руди Ин и Дрю Шор. У "моряков" шайбы забросили Степан Захарчук, Александр Коннов и Кирилл Воронин.

Обе команды уже потеряли шансы на выход в плей-офф. "Куньлунь" поднялся на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 очков после 61 игры. "Адмирал" остался последним на Востоке с 49 баллами после такого же количества встреч.