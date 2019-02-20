Елисеев стал пятым в стартовой гонке чемпионата Европы по биатлону

В белорусских Раубичах стартовал чемпиона Европы по биатлону. Первые медали турнира были разыграны в мужской индивидуальной гонке на дистанции 20 километров. Победу в ней неожиданно одержал болгарин Красимир Анев. Лучший из россиян Матвей Елисеев занял пятое место.

Серебро досталось норвежцу Тарьей Бе. Бронзовая медаль оказалась у его соотечественника Эндре Стремсхейма. Россияне Максим Цветков, Дмитрий Малышко, Семен Сучилов, Антон Бабиков и Никита Поршнев заняли соответственно 12-е, 13-е, 20-е, 43-е и 57-е места.

20 февраля чуть позже на старт выйдут женщины, которые посоревнуются в индивидуальной гонке на 15 километров.