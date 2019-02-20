Южный Урал - лидер среди регионов по приросту трудовых мигрантов

По данным службы занятости, среди российских регионов по приросту трудовых мигрантов лидирует Челябинская область. Более семи тысяч человек переселились на Южный Урал в 2018 году по программе "Соотечественники".

Челябинская область располагается на пересечении всех крупнейших транспортных магистралей бывшего Советского союза. Социалоги считают, что это дает повод каждый год оставаться здесь десяткам тысяч трудовых мигрантов из СНГ. Большинство из них имеют высшее профессиональное образование. Как подчеркнул начальник главного управления по труду и занятости населения области Владислав Смирнов, "взрослые, зрелые люди с квалификацией, опытом работы не приезжают к нам не на пустое место".

Корреспондент ГТРК "Южный Урал" Игорь Болонин встретился с одним из переселенцев. Антон Украинец приехал в Челябинск из Донбасса. Устроился на металлургический комбинат помощником машиниста. по программе "Соотечественники" в упрощенном порядке оформил российское гражданство. Здесь же отслужил в армии и встретил будущую жену. О переезде Антон говорит, как о правильно принятом решении. Сейчас у него крепкая семья и стабильная работа.

Губернатор понимает сетевую и качественную составляющую программы "Соотечественники", и полностью ее поддерживает. Из областного бюджета за последние пять лет выделено порядка пятидесяти миллионов рублей. Средства направляются на подтверждения диплома в региональном Минобре, медосмотр и оплату аренды жилья. Стоит отметить, что в областном центре занятости сохраняется более ста пятидесяти тысяч вакансий.