Часть праха Лагерфельда развеят вместе с прахом матери и его спутника

Последняя воля знаменитого французского кутюрье Карла Лагерфельда будет исполнена: близкие не станут организовывать публичную церемонию прощания, а также откажутся от его похорон.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировало агентство France-Presse, ссылаясь на заявление представителя модельера.

Ранее Лагерфельд сообщил, что ненавидит похороны и прощания. В итоге, выполняя его последнюю волю, тело кутюрье будет кремировано, и часть праха вместе с прахом матери и, частично, его возлюбленного Жака де Башера, который умер еще в 1989 году от СПИДа, развеют. Вторую часть праха спутника жизни Лагерфельда вернут его семье.

Лагерфельд вплоть до своей смерти был бессменным главным модельером итальянского дома моды Fendi (с 1965) и французского Chanel (с 1983), в 1966—1983 и 1992—1997 годах создавал коллекции для Chloé. Основатель собственного дома моды Karl Lagerfeld (1984).

В конце января 2019 года кутюрье впервые не вышел в финале показа своей коллекции для дома Chanel, сославшись на плохое самочувствие. Вместо него гостей приветствовала Виржини Виар, "правая рука модельера. 18 февраля Лагерфельд был срочно госпитализирован, а на следующий день, утром 19 февраля 2019 года, в возрасте 85 лет скончался от рака поджелудочной железы.

Часть своего миллионного состояния легендарный кутюрье модного дома Chanel Карл Лагерфельд оставил своей любимой Шупетт — кошке бирманской породы с голубыми глазами, которая была главным источником вдохновения и музой мастера.