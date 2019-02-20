Тренер "Зенита" Семак: "Фенербахче" имеет небольшое преимущество перед нами

Главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак поделился мнением о предстоящей ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы против "Фенербахче". По словам наставника сине-бело-голубых, у соперника будет небольшое преимущество, даже несмотря на отсутствие в составе ряда футболистов.

"Это очень опытная команда, которая имеет небольшое преимущество и умеет играть в футбол. Нас ждет сложный матч", – приводит слова Семака официальный сайт "Зенита".

"Рисунок игры команды вряд ли изменится, хоть и есть ряд футболистов, которые не смогут принять участие в матче. Игра соперника отличается в зависимости от того, играют они дома или на выезде. С этой стороны нам будет легче", – добавил российский специалист.

Напомним, что в первом матче "Зенит" на выезде уступил "Фенербахче" со счетом 0:1. Ответная игра состоится 21 февраля в Санкт-Петербурге.