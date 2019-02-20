"Автомобилист" лишил "Сибирь" шансов на плей-офф КХЛ

В Новосибирске местная "Сибирь" не сумела справиться с лидером Восточной конференции екатеринбургским "Автомобилистом". Уступив сопернику со счетом 3:4, хозяева льда лишились шансов на участие в Кубке Гагарина.

Дубль в составе победителей оформил Дэн Секстон. По шайбе также забросили Александр Кучерявенко и Алексей Василевский. У "Сибири" дважды отличился Виктор Комаров. Еще один гол записал на свой счет Николай Демидов.

Новосибирская команда осталась на девятом месте в Восточной конференции КХЛ с 54 баллами. Последним участником плей-офф на Востоке стал челябинский "Трактор", который оказался недосягаемым для команды Александра Андриевского. А вот в Западной конференции борьба за попадание в кубковую восьмерку еще не окончена.