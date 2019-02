"Покажи им, Ник!" Трамп поддержал школьника, подавшего в суд на "Вашингтон Пост"

Американский президент Дональд Трамп поддержал школьника католической школы Ковингтона Николаса Сэндманна, родители которого подали от его имени судебный иск к газете The Washington Post. Они обвиняют издание в клевете и травле, сумма поданного против газеты иска составляет 250 миллионов долларов.

“The Washington Post ignored basic journalistic standards because it wanted to advance its well-known and easily documented biased agenda against President Donald J. Trump.” Covington student suing WAPO. Go get them Nick. Fake News!