"Покажи им, Ник!" Трамп поддержал школьника, подавшего в суд на "Вашингтон Пост"

Американский президент Дональд Трамп поддержал школьника католической школы Ковингтона Николаса Сэндманна, родители которого подали от его имени судебный иск к газете The Washington Post. Они обвиняют издание в клевете и травле, сумма поданного против газеты иска составляет 250 миллионов долларов.

“The Washington Post ignored basic journalistic standards because it wanted to advance its well-known and easily documented biased agenda against President Donald J. Trump.” Covington student suing WAPO. Go get them Nick. Fake News! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 февраля 2019 г.

"The Washington Post проигнорировала базовые журналистские стандарты, так как хотела продвинуть свою хорошо известную и легко документируемую предвзятую повестку против президента Дональда Трампа", — заявил президент США в "Твиттере".

"Ученик Ковингтона подает в суд на "Вашингтон Пост". Задай им, Ник. Фейковые новости!" — добавил он.

В январе The Washington Post опубликовала материал о противостоянии представителя коренных народов Америки, индейца из племени Омаха Нэтана Филлипса, с группой молодых людей из школы Ковингтона в кепках с популяризованным Трампом во время его предвыборной кампании слоганом Make America Great Again ("Сделаем Америку вновь великой").

Ученики католической школы, находящейся в штате Кентукки, участвовали в ежегодном "Марше за жизнь" в Вашингтоне, направленном против абортов. На первоначальном видео инцидента можно было подумать, что Сэндманн насмехается над Филлипсом. Однако позже школьник, ученик 11-го класса, заявил, что во время марша сторонники иных взглядов выкрикивали в адрес учеников оскорбления, называя их "расистами" и "фанатиками". По словам Сэндманна, он всего лишь "оставался неподвижным и спокойным" в надежде, что ситуация не "выйдет из-под контроля". По словам Филлипса, бывшего морпеха, он пытался успокоить толпу, обратившись к Богу с помощью своего бубна.