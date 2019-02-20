Националист Демушкин вышел из колонии досрочно

Националист Дмитрий Демушкин, отбывавший срок в колонии, вышел на свободу. Суд принял такое решение в связи с частичной декриминализацией статьи о возбуждении ненависти и вражды.

Как сообщил "Интерфаксу" его адвокат Олег Колесников, суд не стал дожидаться десяти дней, когда решение вступит в силу, и освободил его немедленно. Дмитрий уже на свободе. Старший помощник прокурора Владимирской области подтвердил информацию об освобождении Демушкина.

Весной 2017 года суд признал Демушкина виновным в разжигании ненависти и вражды и приговорил к 2,5 годам заключения.

Ранее Демушкин был лидером запрещенных на территории России экстремистских сообществ, таких как "Славянский Союз (СС)" и "Этнополитическая организация "Русские". В октябре 2014 года он разметил в соцсетях две фотографии с баннерами "Русского марша". Следствие усмотрело на них признаки экстремизма.