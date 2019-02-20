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20 февраля 201917:57

Ученые считают, что команде первых колонизаторов Марса необходим комик

Фото NASA.

Представители американского университета Флориды cчитают, что среди тех, кто первыми полетит на Марс, обязательно должен быть комик. Его задача – сплачивать коллектив и сглаживать углы во время конфликтов, сообщает Guardian.

"Штатный юморист, он же душа компании – лучший способ сплотить коллектив. Особенно, в стрессовой обстановке", — отметил антрополог Джеффри Джонсон.

Ученый отметил, что вовсе не обязательно брать с собой в космос профессионального комика, достаточно человека, который будет выполнять эту социальную роль.

"Он обязательно сам проявит себя в процессе полета", — отметил Джонсон.

Антрополог ссылается на четырехлетнее изучение антарктических экспедиций, участникам которых приходилось долгое время находиться вместе на ограниченной территории. Наличие рассказчиков и "клоунов" в компании не раз шло на пользу общему делу и способствовало поддержанию продуктивной атмосферы в коллективе.

В настоящий Джонсон сотрудничает с NASA, чтобы установить степень необходимости внедрения комиков в космические экипажи.

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