Ученые считают, что команде первых колонизаторов Марса необходим комик

Представители американского университета Флориды cчитают, что среди тех, кто первыми полетит на Марс, обязательно должен быть комик. Его задача – сплачивать коллектив и сглаживать углы во время конфликтов, сообщает Guardian.

"Штатный юморист, он же душа компании – лучший способ сплотить коллектив. Особенно, в стрессовой обстановке", — отметил антрополог Джеффри Джонсон.

Ученый отметил, что вовсе не обязательно брать с собой в космос профессионального комика, достаточно человека, который будет выполнять эту социальную роль.

"Он обязательно сам проявит себя в процессе полета", — отметил Джонсон.

Антрополог ссылается на четырехлетнее изучение антарктических экспедиций, участникам которых приходилось долгое время находиться вместе на ограниченной территории. Наличие рассказчиков и "клоунов" в компании не раз шло на пользу общему делу и способствовало поддержанию продуктивной атмосферы в коллективе.

В настоящий Джонсон сотрудничает с NASA, чтобы установить степень необходимости внедрения комиков в космические экипажи.