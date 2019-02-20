Путин: теоретически России грозит отключение от Интернета
Президент РФ Владимир Путин заявил, что существует теоретическая угроза отключения России от Интернета, поэтому необходимо создавать независимые сегменты.
Как передает РИА Новости, об этом глава государства рассказал на встрече с представителями информационных агентств и печатных СМИ России.
Путин отметил, что западные партнеры используют то обстоятельство, что Интернет изобретен ими и "всё слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию".
Президент РФ считает, что отключение России от Всемирной паутины нанесет громадный урон, прежде всего западным странам, которые, по его мнению, сто раз подумают, прежде чем сделать это. Но не исключил, "что теоретически все возможно, поэтому мы должны создавать такие сегменты, которые ни от кого не зависят".
12 февраля Госдума приняла в первом чтении законопроект о суверенном Рунете, в котором говорится о том, что основная задача документа – создание национальной системы маршрутизации интернет-трафика, для того, чтобы обезопасить российский сегмент Сети от сбоев или целенаправленного масштабного внешнего воздействия.
В пояснительной записке к закону сообщалось, что проект подготовлен с учетом принятой в сентябре 2018 году Стратегии национальной кибербезопасности США, где декларируется принцип "сохранения мира силой", а Россия же впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак и говорится о наказании Москвы.
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