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Послание Федеральному Собранию 5 минут назад
Путин: безопасность России будет надежно и безусловно обеспечена
"Жестким предостережением" назвали обращение российского лидера к партнерам в США американские СМИ. Там отметили и предложение Путина "взвешивать риски" прежде чем принимать антироссийские решения, и прямое заявление о стремлении к диалогу. Расставляя приоритеты внешней политики, президент подчеркнул: желая мира, Россия готова ответить на угрозы своей безопасности.
На односторонний выход США из Договора по ракетам средней и меньшей дальности, что поставил на карту стратегическую стабильность не только в Европе, Владимир Путин и раньше пообещал дать зеркальный ответ. И сегодня еще раз все объяснил.
Да, говорит Путин, Договор устарел. Да, он ограничивал лишь действия Москвы и Вашингтона, в то время как другие страны могли — что, собственно, уже и делали — наращивать свой ракетный потенциал. Но действовать Штаты должны были как минимум честно, а не использовать надуманные обвинения в адрес России.
"Сделали бы лучше, как в 2002 году: из ПРО вышли, все, в открытую, по-честному. Хорошо это или плохо — другой вопрос. Я считаю, что плохо. Но сделали так — и все. И здесь надо было так поступить — именно по-честному. Как они действуют на самом деле? Сами все нарушают, а потом ищут оправдания и назначают виновных. Но еще и своих сателлитов мобилизуют: они, так аккуратненько, но все-таки американцам подхрюкивают по этому вопросу", — сказал Путин.
Глава государства в очередной раз приводит конкретные факты того, как Вашингтон последовательно и целенаправленно шел к разрыву Договора. Те самые пусковые установки, что уже размещены в Румынии и готовятся к развертыванию в Польше, пригодны для применения не только "Томагавков", но и запрещенных ракет — прямое нарушение статей 4 и 6.
Теперь и Россия ограничивать себя не будет. Но и первой, говорит Путин, размещать подобные ракеты в Европе все равно не собирается. До тех пор, пока это не сделают США — и это будет вынужденная реакция.
"Скажу уже сегодня прямо и открыто, чтобы никто нас потом ни в чем не упрекал, чтобы всем было заранее ясно, о чем здесь идет речь. Россия будет вынуждена создать и развернуть виды вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где находятся центры принятия решений о применении угрожающих нам ракетных комплексов, — заявил президент. — По своим тактико-техническим данным, в том числе по подлетному времени до указанных центров управления, эти вооружения будут вполне соответствовать тем угрозам, которые направлены против России. Знаем, как это сделать, и реализуем эти планы немедленно, как только соответствующие угрозы для нас станут реальными".
Ответить есть чем: над перспективными образцами вооружений, о которых Путин говорил в своем прошлом Послании, работа идет без сбоев. И это уже не те, как писала западная пресса, "картинки". Комплекс "Кинжал" с аэробаллистической ракетой — 2000 километров за 10 минут — уже поставляется в войска. Боевые лазерные "Пересветы", основанные на новых физических принципах. Гиперзвуковые "Авангарды" — со дня на день ими оснастят первый ракетный полк.
К постановке на боевое дежурство готовятся и грозные "Сарматы". Стратегический ракетный комплекс шахтного базирования пятого поколения с тяжелой межконтинентальной баллистической ракетой легко обходит развернутые системы ПРО через Южный полюс.
"Самое главное достоинство новейших российских систем — недосягаемая эффективность. При этом коллеги за рубежом осознают, что наши разработки в сотни раз дешевле, чем любые разворачиваемые против нас системы — и не только ПРО США", — отметил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Как раз такую задачу и ставил президент, когда потребовал скорректировать гособоронзаказ без дополнительной финансовой нагрузки и не втягиваться в гонку вооружений. Для того и "приземляют" уже известные "Калибры" — чтобы стартовали не только с кораблей, но и с суши.
Их поставят и на подводный беспилотник "Посейдон": уже весной на воду спустят первую атомную подлодку с комплексом неограниченной дальности. Кадры успешных испытаний в Минобороны сегодня показали впервые.
"Посейдон" позволит обесценить все усилия США по созданию глобальной системы противоракетной обороны и прежде всего морской ее компоненты. Беспилотные подводные аппараты "Посейдона" крайне сложно обнаружить, а тем более перехватить", — рассказал Герой России, контр-адмирал, кандидат технических наук Всеволод Хмыров.
И таких разработок у российских конструкторов достаточно. Сегодня Путин рассказал еще об одной.
"Помните, в прошлый раз я говорил: есть еще что сказать, пока рановато. Вот, потихонечку так, будем рассказывать, что у нас там в загашнике. А именно хочу сказать о гиперзвуковой ракете "Циркон" со скоростью полета около девяти махов и дальностью более тысячи километров, способной поражать как морские, так и наземные цели", — заявил глава государства.
Ее можно запускать и с воды, и с подводных лодок. До 2027 года российский флот получит 28 кораблей разного типа. Все это — лишь для защиты национальных интересов, как бы ни пытался Вашингтон демонтировать сложившуюся систему международной безопасности, называя Москву главной угрозой.
"Скажу прямо: это неправда, — говорит Путин. — Россия хочет иметь полноценные, равноправные и дружеские отношения с США. Разумеется, это их право — думать так, как они хотят. Но считать-то они умеют? Умеют наверняка. Пусть посчитают дальность и скорость наших перспективных систем оружия. Мы просим только об этом: пусть сначала посчитают, а уже только после этого принимают решения, которые могут создать дополнительные серьезные угрозы для нашей страны и, разумеется, приведут к ответным действиям со стороны России, безопасность которой будет надежно и безусловно обеспечена".
Это был определенно сигнал.
"Мы не пугаем, мы не бряцаем оружием, мы говорим — как ответные меры. Давайте договариваться, работать в мирной сфере. А в военной области он вопрос закрыл", — заявил глава фракции ЛДПР в Госдуме РФ Владимир Жириновский.
"У нас порох всегда должен быть сухим. Прошлый раз показали варианты изделий, в этот раз показали, что они становятся на боевое дежурство", — отметил руководитель фракции КПРФ в Госдуме РФ Геннадий Зюганов.
"Главный сигнал Путина — время еще есть, можно возвращаться к Договору, но для этого нужны совместная политическая воля и совместные практические действия. Односторонности здесь быть не может", — говорит председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Константин Косачев.
Другой сигнал Вашингтону Путин тоже посылал. Сегодня повторил еще раз: "Мы готовы к переговорам по разоруженческой тематике, но стучаться в закрытую дверь больше не будем. Подождем, пока и наши партнеры "созреют", осознают необходимость равноправного диалога по этой теме".
Только в этом случае, сказал президент, и возможен мир — а значит, устойчивое и долгосрочное развитие.
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