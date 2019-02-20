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20 февраля 201921:21 Наиля Аскер-заде

Путин: добропорядочный бизнес не должен ходить под статьей УК

Все объявленные президентом меры социальной поддержки населения должны способствовать достижению главной цели — улучшения благосостояния граждан и росту экономики.

По прогнозу Минэкономразвития в этом году ожидается рост экономики в 1,3%. К 2024 году наша страна должна войти в пятерку крупнейших экономик мира. Сейчас по паритету покупательной способности мы на 6 месте. Выше нас Германия. Но, например, в прошлом году экономический рост в России был больше, чем в Германии. Президент спрогнозировал дальнейшее увеличение темпов роста.

"Уже в 2021 году темпы роста российской экономики должны превысить 3%, а в дальнейшем опережать мировые. Эту задачу никто не снимает", — заявил Путин.

Президент подчеркнул, что для достижения таких темпов роста нужно решить системные проблемы в экономике и выделил четыре приоритета.

Это опережающий темп роста производительности труда. Формирование конкурентоспособных отраслей и как результат увеличение несырьевого экспорта более чем в полтора раза. Второе — это улучшение делового климата. Надо сделать всё, чтобы компании не убегали в другие юрисдикции. Уже через год инвестиции должны увеличиться на 6-7%.

"Даже несмотря на все трудности начала года, у нас чуть меньше 1% экономический рост в январе экономика демонстрирует. Но рост, конечно, недостаточный, об этом президент тоже сказал. Поэтому часть решений тоже очень важно с точки зрения инвестиционного климата. Мы понимаем, что инвестиции — это главный драйвер экономического роста", — рассказал Максим Орешкин, министр экономического развития РФ.

Также в числе приоритетов президент назвал снятие инфраструктурных ограничений для развития экономики и раскрытия потенциала регионов. И четвёртая задача — это подготовка современных кадров и создание мощной научно-технологической базы.

"Поручаю правительству сформировать максимально комфортные условия для частных инвестиций в технологические стартапы, нацелить на их поддержку институты развития. А парламентариев прошу оперативно принять законы, приоритетные для создания правовой среды новой, цифровой экономики, которые позволят заключать гражданские сделки и привлекать финансирование с использованием цифровых технологий, развивать электронную торговлю и сервисы", — поставил задачу Путин.

Для улучшения делового климата президент призвал избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства. Сегодня почти половина дел, возбуждённых в отношении бизнесменов, прекращается, не доходя до суда. В результате на одного предпринимателя, бизнес которого разваливается от таких действий, в среднем приходится 130 сотрудников, потерявших работу. И это становится серьёзной проблемой для экономики.

"Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьёй, постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного наказания. Смотрите, человек сидит за решёткой, его ни разу в течение нескольких месяцев не вызывали на допрос. Прокурор спрашивает: "Почему на допрос не вызывали?" — "В отпуске был следователь", — отвечают. Такого не должно быть, надо точно с этим разобраться", — проинформировал общественность руководитель страны.

Президент предложил создать специальную цифровую платформу. С ее помощью предприниматели смогут сделать информацию о давлении на бизнес публичной.

Также Владимир Путин предлагает с 1 января 2021 года прекратить действие всех нормативных актов в сфере контроля и надзора, существующих в настоящее время и сохранить только те документы, которые отвечают современным требованиям, остальные — сдать в архив.

"Многие коллеги сказали, искренне сказали, реакция была такая: страшно. Действительно, знаете, страшно, и есть проблема. Это не так просто. Ведь там по некоторым направлениям, по некоторым ведомствам вот такие фолианты, вот такой толщины, они же десятилетиями накапливались, ещё с советских времён многие работают, со "времён очаковских и покоренья Крыма". Но не 2014 год имею в виду, конечно. (Смех в зале.) Ещё со времён Александра Сергеевича Грибоедова и раньше. Но я, знаете, сомневаюсь, что даже сотрудники этих ведомств знают на 100%, что там написано, поэтому нужно провести этот анализ за два года, не бояться этого, засучить рукава, сделать, провести эту работу", — уверен Путин.

Представители бизнеса уже оценили важность этих предложений.

"То, что касается ограничений по любимой теме — кошмаренный бизнес. Об этом часто говорим. Вот сегодня предложены конкретные шаги, что нужно сделать, чтобы это было ограничено. То есть, на законодательном уровне. Вот мое мнение — это однозначно поможет в решении этих вопросов", — отметил Сергей Когогин, директор ПАО "КамАЗ".

В этом году начнётся железнодорожное движение по Крымскому мосту. Это даст возможность развивать Крым и Севастополь. Заработает скоростная автодорога Москва — Санкт-Петербург, а это и новые возможности для бизнеса, и рабочие места для жителей многих областей. В планах также реконструкция аэропортов.

"За шесть лет по всей стране будет реконструировано более 60 аэропортов, в том числе строятся международные аэропортовые комплексы в Хабаровске, Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском. В 2025 году более чем в полтора раза (до 210 миллионов тонн) вырастет пропускная способность БАМа и Транссиба. Всё это крайне важно для развития Сибири и Дальнего Востока", — сообщил Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что все планы строительства и модернизации инфраструктуры нужно нацелить на развитие регионов, в том числе на повышение их туристической привлекательности.

С учётом успешного опыта чемпионата мира по футболу Путин предложил шире применять электронные визы, а в целом подумать, как упростить визовые формальности для туристов, приезжающих в нашу страну.

Еще одна из задач — создание цифровой экономики. Уже в этом году надо принять генеральную схему развития ее инфраструктуры, включая сети телекоммуникаций, а также мощности по хранению и обработке данных.

"Здесь также нужно смотреть вперёд. Задача ближайших лет — организовать повсеместный доступ к высокоскоростному Интернету, начать эксплуатацию систем связи пятого поколения, 5G", — сказал Путин.

Что касается роста цен, то пиковых значений инфляция достигнет весной, а к целевому уровню в 4% вернется в первом полугодии 2020 года.

"Правительству и Центральному банку необходимо вновь войти в целевые показатели инфляции. Я уже об этом говорил, и мы, когда принимали соответствующие решения по наполнению финансовой "кубышки" для реализации национальных проектов, знали, что так и будет происходить. Это сегодня ожидаемый эффект. Но нужно, чтобы также ожидаемой была и нормализация этой ситуации. Такие возможности у нас есть", — подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что госдолг у РФ небольшой — всего 15% от ВВП. Для примера у США он выше 100%. Кстати, впервые в истории наши резервы полностью покрывают внешний долг, как государства, так и коммерческого сектора. Сегодня наша подушка безопасности — резервы — превышают 470 миллиардов долларов.

"Я обращаюсь к тем коллегам, которые постоянно критиковали правительство, финансовый, экономический блок: где деньги, куда мы их вкладываем? У нас есть задача — дорастить до определённого уровня и потом потихоньку, потихоньку использовать это, не раскачивая макроэкономическую ситуацию. Мы сейчас к этому подошли, мы начинаем это делать. Эти доходы от размещения поступают в федеральный бюджет", — подытожил Путин.

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