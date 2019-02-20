Теннисистка Звонарева проиграла на старте турнира в Будапеште

В Будапеште стартовал турнир Женской теннисной ассоциации (WTA), общий призовой фонд которого составляет более 250 тысяч долларов. Россиянка Вера Звонарева не смогла преодолеть стадию первого раунда.

В матче стартового круга российская теннисистка уступила бельгийке Алисон ван Эйтванк, которая получила от организаторов первый номер посева. Матч продолжался 1 час 56 минут и завершился со счетом 7:5, 7:5, в пользу ван Эйтванк, которая в следующем раунде сыграет с теннисисткой из Польши Игой Свентек.