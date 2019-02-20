Шведка Эберг выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы, Сливко - шестая

В Минске продолжается чемпионат Европы по биатлону. Победительницей женской индивидуальной гонки на 15 км стала шведка Ханна Эберг, которая показала результат 48 минут 13,1 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах.

Второе место заняла украинка Юлия Журавок (отставание 32,3 секунды; 1 промах), третье – хозяйка соревнований Ирина Кривко (+41,5; 2). Лучшей из россиянок стала Виктория Сливко, которая заняла шестое место (+2.04,9; 3). Светлана Миронова стала 14-й (+3.33,2; 6), Екатерина Юрлова-Перхт — 21-й (+4.14,5; 5), Наталья Гербулова — 22-й (+4.16,4; 5), Евгения Павлова — 32-й (+5.21,2; 6), Ирина Старых — 49-й (+7.21,5; 9).