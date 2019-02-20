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Договор о РСМД 1 час назад
НАТО: в Брюсселе не приемлют "угроз" Москвы
В НАТО "приняли к сведению" выступление президента России, который 20 февраля огласил Послание Федеральному Собранию. Заявления Владимира Путина "с угрозами взять на прицел союзников" неприемлемы, заявил заместитель официального представителя альянса Пирс Казалет.
Альянс также призывает Россию "сконцентрироваться на том, чтобы вернуться к исполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности", передает "Интерфакс". В заявлении НАТО говорится, что политика блока носит оборонительный характер, и что альянс не хочет новой гонки вооружений.
В Брюсселе считают, что Россия обязана "подлежащим верификации образом уничтожить ракеты средней дальности", утверждая при этом, что у НАТО "нет намерений размещать в Европе новое ядерное оружие наземного базирования".
Альянс заявляет: объекты системы противоракетной обороны Aegis в Румынии и Польше не нарушают Договор о РСМД. Российские же "давние и безосновательные" обвинения против натовской системы противоракетной обороны НАТО там назвали "явной попыткой отвлечь внимание от нарушения ДРСМД" самой Россией.
Между тем во время оглашения Послания Федеральному Собранию президент Путин заявил, что как раз Соединенные Штаты использовали надуманные обвинения в адрес России для выхода из ДРСМД. По словам Путина, Договор и в самом деле устарел: он ограничивал лишь действия Москвы и Вашингтона, в то время как другие страны могли наращивать свой ракетный потенциал. Однако США должны были действовать как минимум честно, а не использовать надуманные обвинения в адрес России.
"Как они действуют на самом деле? Сами все нарушают, а потом ищут оправдания и назначают виновных. Но еще и своих сателлитов мобилизуют: они, так аккуратненько, но все-таки американцам подхрюкивают по этому вопросу", — сказал Путин.
По словам Путина, пусковые установки, которые уже сейчас размещены в Румынии и готовятся к развертыванию в Польше, пригодны для применения не только "Томагавков", но и запрещенных ракет — это прямое нарушение статей 4 и 6 Договора о РСМД.
Россия также не будет себя ограничивать, заявил президент, но не намерена и первой размещать подобные ракеты в Европе.
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