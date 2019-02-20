"Магнитка" в гостях обыграла московское "Динамо" в матче КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге продолжается очередной игровой день регулярного чемпионата. Магнитогорский "Металлург" в гостях обыграл московское "Динамо". Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей.

В составе победителей шайбы забросили Яков Рылов (8-я минута) и Максим Матюшкин (35-я). У хозяев отличился Патрик Закриссон (24-я). Вратарь "бело-голубых" Александр Еременко провел 390-й матч в составе команды и установил новый клубный рекорд по количеству матчей среди вратарей, побив достижение Владимира Мышкина.

"Динамо" потерпело третье поражение подряд и с 70 очками занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. "Металлург" идет третьим на Востоке, набрав 82 балла.