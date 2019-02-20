Bloomberg опубликовал "индекс греха"

Представители делового издания Bloomberg опубликовали ежегодный "индекс греха". Он показывает уровень доступности запрещенных веществ в разных странах мира. Россия оказалась в числе самых "безгрешных".

В рамках вычисления размера "корзины греха", стоимость которой представители Bloomberg рассчитали для 50 стран мира, исследователи соотнесли средний недельный доход человека со ценой одного грамма амфетамина, такого же количества марихуаны, кокаина и опиоидов.

Первенство в довольно жутком рейтинге оказалось за благополучным Люксембургом. Средний недельный доход в этой стране составляет 2191 доллар, а стоимость "корзины греха" – 197 долларов.

Также в десятке лидеров по доступности запрещенных веществ оказались Нидерланды, Уругвай, Коста Рика, Чили, Норвегия, Швейцария и Франция.

Россия оказалось одной из самых "безгрешных" стран – она занимает 48-е место из 50.