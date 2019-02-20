Небензя: Порошенко использует Генассамблею ООН для предвыборной кампании

Президент Украины Петр Порошенко сделал свое выступление в Генассамблее ООН, где он во всем обвинял Россию, частью предвыборной кампании.

Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, комментируя заявления Порошенко.

Он подчеркнул, что для того, чтобы заявлять об агрессии России, главе украинского государства не потребовалось никаких доказательств, поскольку вся его речь рассчитана на выигрыш мартовских президентских выборов и одобрение со стороны западных покровителей.

При этом Небензя напомнил, что Киев вопреки обязательствам в рамках ОБСЕ не только закрыл доступ к избирательным участкам наблюдателям из России, но и лишил права голоса 3,5 миллиона украинцев, проживающих в РФ, а также 4 миллиона жителей Донбасса.