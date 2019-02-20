ЦСКА выиграл регулярный чемпионат КХЛ

Московский ЦСКА досрочно стал победителем регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В среду армейцы на своем льду в серии буллитов обыграли ярославский "Локомотив" и стали недосягаемыми для преследователей.

Основное время завершилось со счетом 1:1. У гостей шайбу на первой минуте забросил Брэндон Козун. Хозяева же смогли отыграться в самой концовке. На 60-й минуте отличился Антон Слепышев. В серии буллитов решающую попытку реализовал Михаил Григоренко.

ЦСКА набрал 104 очка и в четвертый раз за последние пять лет стал обладателем Кубка Континента. За один матч до конца регулярного чемпионата санкт-петербургский СКА отстает на три балла и не сможет догнать москвичей. ЦСКА ранее выигрывал регулярку КХЛ с 2015 по 2017 год, ни один другой клуб не становился ее победителем более двух раз.