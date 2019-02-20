"Севилья" первой вышла в 1/8 финала Лиги Европы

Испанская "Севилья" стала первым участником стадии 1/8 финала футбольной Лиги Европы. В ответном матче 1/16 финала она обыграла итальянский "Лацио" со счетом 2:0.

В составе победителей мячи забили Виссам Бен-Йеддер (20-я минута) и Пабло Сарабия (78-я). Отметим, что обе команды доигрывали встречу вдесятером. На 60-й минуте полузащитник "Севильи" Франко Васкес получил вторую желтую карточку, а на 71-й хавбек "Лацио" Адам Марушич заработал прямое удаление за грубую игру.

В первом матче в Риме "Севилья" также одержала победу со счетом 1:0. Таким образом, итог противостояния – 3:0 в пользу испанцев.