"Спартак" проиграл "Сочи" в матче КХЛ

В Континентальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день регулярного чемпионата. "Сочи" на своем льду победил московский "Спартак". Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

В составе победителей шайбы забросили Эрик О'Делл (6-я минута), реализовавший буллит, и Мартин Бакош (45-я). Вратарь сочинского клуба Константин Барулин отразил все 32 броска по своим воротам.

"Спартак" и "Сочи" имеют равное количество очков (по 64) и занимают шестое и седьмое места в турнирной таблице Западной конференции. Москвичи, которые потерпели четыре поражения подряд, впереди по дополнительным показателям.

Результаты остальных матчей игрового дня: "Нефтехимик" – СКА – 0:4, "Северсталь" – "Динамо" (Рига) – 4:5 ОТ, "Торпедо" – "Трактор" -2:0, "Витязь" – "Динамо" (Минск) – 4:3, "Йокерит" – "Слован" – 7:1.