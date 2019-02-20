Немцы опровергли выплаты "гитлеровских" пенсий

Представители Министерства труда Германии опровергли распространившуюся ранее информацию о том, что ФРГ по-прежнему выплачивает пенсии бывшим солдатам "Ваффен-СС", сообщает NBC.

Немецкие власти отметили, что в Бельгии действительно получают пенсию 18 инвалидов Второй мировой войны, однако бывших солдат гитлеровской армии среди них нет.

Ранее сообщалось, что Германия вынуждена выплачивать пенсии, поскольку стала правопреемницей Третьего рейха и взяла на себя все обязательства нацистского государства, включая пенсионные.

Дело в том, что Гитлер лично гарантировал солдатам "Ваффен-СС" пожизненную пенсию за "лояльность, верность и послушание".



Власти двух стран проводят проверку провокационной информации, впервые появившейся в некоторых бельгийских СМИ.