В Австралии разрешили добавлять эмодзи на номера машин

Власти австралийского штата Квинсленд разрешили гражданам добавлять эмодзи на номера машин. Пока это несколько смайлов, изображающих улыбку. Стоит такое удовольствие, правда, недешево – около 30 тысяч рублей, сообщается на сайте государственной компании Personalised Plates Queensland (PPQ). Она занимается изготовлением номеров.

Помимо добавления на автомобильные номера пяти видов смайлов, власти Квинсленда разрешили автовладельцам выбирать надпись на номере. Правда есть строгие ограничения – знаков должно быть не более пяти, два из них должны быть числа, а три – буквы. Символы, впрочем, можно размещать в любом порядке.

Новые номера австралийцы смогут заказать уже в марте.