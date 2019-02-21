Почему матери найденного в "Лосином острове"мальчика не смогли избрать меру пресечения?
В Преображенский суд Москвы доставили мать шестилетнего мальчика, который всю ночь бродил по лесу с мешком на голове и связанными руками. Следователи не поверили оправданиям Надежды Куликовой и возбудили уголовное дело о покушении на убийство. Какие новые подробности шокирующей истории прозвучали на заседании?
Словно смущаясь телекамер, она робко проходит в зал. В Преображенский суд 33-летнюю Надежду Куликову доставили под конвоем. Женщину не стали заводить в так называемый "аквариум", а поместили на скамье рядом с обычными слушателями.
На вопрос о том, что она можете сообщить по поводу случившегося и хочет ли сказать что-нибудь своему сыну, женщина ничего не ответила. По всей видимости, не общаться с прессой ее попросила адвокат.
Надежду Куликову задержали по подозрению в покушении на убийство собственного сына. Как следует из материалов дела, женщина поздно вечером привезла своего шестилетнего ребенка в столичный парк "Лосиный остров", оставила одного и уехала.
Малыша обнаружили водители на востоке Москвы, они же сняли ставшие достоянием общественности кадры. Ребенок получил сильное переохлаждение, он пробыл на холоде почти 13 часов. Замерзший и растерянный мальчик объяснял, что в лесу его бросила мама в качестве наказания, якобы, надев на голову мешок и обмотав скотчем.
Мама ребенка с заявлением в полицию обратилась только утром. Она сообщила, что заехала с сыном в столичный парк "Лосиный остров", где малыш, якобы, убежал. Кто недоговаривает? Этот вопрос завел следователей в тупик.
Позже появились улики. Старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова сообщила: "Следователями при осмотре автомобиля изъяты три рулона липкой ленты типа "скотч", нож-открывашка-штопор, фрагменты волос с поверхности детского кресла, а также один след руки с пластиковой бутылки. По объектам, изъятым в ходе осмотра места происшествия, назначена комплексная дактилоскопическая и молекулярно-генетическая судебная экспертиза".
Мальчик сейчас в больнице, его состояние, по словам медиков, стабильное. Ситуацию контролирует аппарат уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка. По словам детского омбудсмена, говорить о виновности матери пока рано. "Сейчас нужно сделать все, чтобы со здоровьем было хорошо, помочь вылечить, с участием специалистов откорректировать ту ситуацию психологическую, в которой он сейчас оказался. Такой маленький – шесть лет — прошел в темноте. Сейчас сложно представить, если бы температура была ниже хотя бы на два градуса", — отметила Анна Кузнецова.
Что могло стать причиной такого поведения матери, сейчас пытаются понять и психологи. Они не исключают, что у женщины мог случится нервный срыв. "В этом случае нужна психологическая экспертиза, а также незамедлительная помощь и матери, и ребенку", — подчеркнула психолог Елена Солнечная.
Кроме того, психологи не исключают, что ребенок, общаясь со взрослыми, мог что-то приукрасить и придумать. Как следует из материалов дела, у малыша небольшие отклонения в развитии. Известно, что в воспитании мальчика принимала участие бабушка. Поговорить с ней журналистам не удалось.
Избрать меру пресечения Надежде Куликовой суд не смог. Следователи, просившие о заключении ее под стражу, неожиданно заявили, что им еще нужно время во всем разобраться.
Из зала суда 33-летнюю Надежду Куликову увезли в изолятор временного содержания, куда она была доставлена сразу после задержания. В ближайшие трое суток следователям предстоит собрать некоторые детали этого преступления и понять, какая мера пресечения необходима подозреваемой, и необходима ли.
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