Жертвами беспорядков на Гаити стали еще 3 человека

Три человека – полицейский и два водителя общественного транспорта — убиты неизвестными на дороге, ведущей в аэропорт столицы Гаити.

Как сообщают местные СМИ, группа вооруженных людей остановила полицейский автомобиль и потребовала, чтобы правоохранители сдали оружие. Один из полицейских отказался это сделать и был застрелен, передает ТАСС. Спустя некоторое время недалеко от места нападения на полицейских были обстреляны автобусы, в результате чего были убиты двое водителей.

Как сообщалось, массовые акции протеста на Гаити начались 7 февраля текущего года. Их участники требуют отставки президента страны Жовенеля Моиза, обвиняя власти в росте инфляции, коррумпированности чиновников и общем ухудшении экономической ситуации на Гаити.

Первые столкновения протестующих в правоохранителями произошли в Порт-о-Пренсе 14 февраля. По последним данным, в результате беспорядков погибли не менее семи человек.