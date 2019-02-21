Пожар в столице Бангладеш унес жизни десятков людей

В результате пожара, вспыхнувшего в столице Бангладеш , погибли более 40 человек. Возгорание возникло в жилом доме, использовавшемся также для химического производства.

Представитель пожарной службы Бангладеш Али Ахмед сообщил, что к настоящему времени обнаружены тела 41 погибшего. По его словам, число жертв может возрасти, передает ТАСС.

По предварительным данным, источником возникновения пожара мог стать газовый баллон.