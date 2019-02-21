Диего Симеоне: в Турине нам придется много терпеть

Главный тренер мадридского футбольного клуба "Атлетико" Диего Симеоне прокомментировал победу своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против туринского "Ювентуса".

Встреча прошла в Мадриде и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Ответная игра пройдет 12 марта в Турине.

"Понимаем, что в Турине будет несладко, — сказал Симеоне, которого цитирует РИА Новости. — Не сомневаюсь, что нам придется много терпеть, но другого способа добиться результата я не вижу".

Кроме того, Симеоне отметил, что его команда в первом матче "смогла сыграть в умный футбол против сильной команды", добившись в итоге ценного результата. Отдельно наставник отметил возвращение в строй игроков Коке и Диего Косты.