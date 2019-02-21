Гвардиола: "Манчестер Сити" показал в игре с "Шальке" невероятный характер

Главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал волевую победу своей команды в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против немецкого "Шальке".

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу гостей, который по ходу матча проигрывали со счетом 1:2 и с 68-й минуты играли в меньшинстве.

"Во втором тайме мы показали невероятный характер и индивидуальные качества, — сказал Гвардиола, которого цитирует Sportbox.ru. — Именно большие футболисты выигрывают для вас такие матчи".

Ответная встреча команд продет 12 марта в Манчестере.