Мария Захарова прокомментировала опасения НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что, узнав о намерениях нашей страны разместить новые виды вооружений, в НАТО занервничали.

Дипломат напомнила, что еще год назад Североатлантический альянс иронизировал над Москвой, называя ее новое вооружение "блефом Кремля", а теперь нервно реагирует на слова президента Владимира Путина.

Как подчеркнула Мария Захарова, подобные меры Москвы лишь ответ на потенциальную агрессию против России. "Зачем сразу так нервничать. Ровно год назад западные партнеры наперебой заявляли, что "российских мультиков" с новейшими видами вооружений опасаться не надо, что все это блеф Кремля. А теперь вдруг "поняли", что "в объективе", и даже начали "догадываться", к чему он прикреплен? И самое главное. Вновь и вновь российская сторона повторяет: это исключительно ответная мера в случае агрессивных действий партнеров", — написала представитель МИД России на своей странице в Facebook.