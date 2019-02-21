Аэропорт Красноярска заработал в полную силу

В аэропорту Красноярске международные рейсы теперь принимает новый терминал. Его площадь — почти 60 тысяч квадратных метров, пропускная способность — до пяти миллионов пассажиров в год.

Новый терминал аэропорта Красноярска наконец заработал в полную силу. С момента ввода его в эксплуатацию прошло более года, и только теперь он начал принимать как внутренние, так и международные рейсы. Для этого пришлось серьезно перестроить работу внутренних служб аэропорта. Так, штат таможенников увеличили на 5 процентов.

Сегодня же в новое здание прибыли пассажиры первого борта из зарубежья — из Таджикистана. А красноярцы в светлой и просторной стерильной зоне ждали вылета на Хайнань. Ждали, не скрывая удовольствия: ведь со старым терминалом и сравнивать неудобно.

Кроме того, отправляющиеся за рубеж красноярцы и, например, гости Универсиады теперь смогут пользоваться телескопическими трапами. А в руководстве аэропорта готовы предложить новые направления: пассажиропоток растет год от года, и растет существенно. Генеральный директор ООО "Аэропорт Емельяново" Андрей Метцлер поясняет: За 2017-2018 годы аэропорт прибавил по пассажиропотоку 47 процентов, мы вышли на 2 миллиона 600 тысяч пассажиров, и эта цифра только увеличивается. На этот год нас серьезные планы по увеличению как географии полетов, так и количества пассажиров".

Ну а старый международный терминал пока остается в резерве на случай ЧП. Само здание принадлежит "Почте России", и то, как его будут использовать потом, пока неизвестно.