Шайба Анисимова помогла "Чикаго" обыграть "Детройт"

В Национальной хоккейной лиге стартовала очередной игровой день регулярного чемпионата. "Чикаго Блэкхокс" на чужом льду одержал победу над "Детройт Ред Уингз". Встреча завершилась в овертайме со счетом 5:4 в пользу гостей.

В составе победителей первую шайбу в матче забросил российский нападающий Артем Анисимов. Форвард Патрик Кейн оформил дубль и продлил личную результативную серию до 19 встреч. В списке лучших бомбардиров сезона он до семи очков сократил отрыв от лидирующего Никиты Кучерова из "Тампа-Бэй Лайтнинг".