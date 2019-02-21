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21 февраля 201907:20

Тренер "Краснодара" Мусаев: мы не собираемся отходить от своего стиля

fckrasnodar.ru

Старший тренер футбольного клуба "Краснодар" Мурад Мусаев поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/16 финала Лиги Европы с леверкузенским "Байером". Встреча состоится 21 февраля в Германии.

Первый матч прошел в Краснодаре и завершился со счетом 0:0.

"Возможно, какой-то оборонительный план нас бы обезопасил, но тот путь, который мы выбрали — мы идем в атаку, мы играем в открытый футбол. – сказал Мусаев, которого цитирует РИА Новости. — Мы не собираемся отходить от своего стиля и будем играть в открытый атакующий футбол".

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