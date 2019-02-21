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Ситуация на Украине 53 минуты назад
"Президент мира" предупредил о большой войне с Россией
Новая порция разоблачений от президента Украины. Заработать баллы к рейтингу Петр Порошенко пытался во время дебатов Генеральной ассамблеи ООН. Говорил о российских военных в Донбассе, которых, впрочем, не нашли даже наблюдатели ОБСЕ.
Лидеры стран на Генассамблею ООН обычно приезжают в сентябре, а не в феврале, но Петр Порошенко в цейтноте. Скоро выборы. Как президент Украины до осени он может и не сохраниться.
Процентов к рейтингу кандидата должны были добавить все те же не раз звучавшие обвинения похожие на прошлогодний снег. Визит пресс-служба Порошенко называла лаконичным, но проговорил он целых 40 минут.
"Военные эксперты однозначно определяют, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является наступательной ударной группой. Это не имеет ничего общего с обороной. Они предназначены для военного удара. К этому готовится Кремль. Поэтому дальнейшая эскалация до уровня полномасштабной войны не является уже нереальной перспективой", — предупредил Порошенко.
"Военные эксперты" звучит также размыто, но также напыщенно как "британские ученые". Впрочем, британское же как раз является частью того дипломатического стиля, который так старательно копирует Порошенко. На это обратил внимание наш постпред Василий Небензя, напомнив украинскому президенту и кандидату его же собственные слова времен предыдущей кампании.
"Избранный в 2014 году президент Порошенко объявил себя "президентом мира", обещавшим немедленно завершить конфликт на Донбассе. Но не успело мировое сообщество свыкнуться с этим анонсом, как Порошенко превратился в "президента войны". Войны, которая продолжается до сих пор. С сожалением вынуждены сказать: там, где Порошенко, там пахнет порохом. Порохом братоубийственной войны. Напомню: это не Донбасс пошел на Киев. Это "рыцарское украинское воинство", по определению Порошенко, пришло на Донбасс", — заявил Небензя.
У США постпреда в ООН нет и, видимо, еще долго не будет. Спикер госдепа Хизер Науэрт в последний момент занять вакантную должность отказалась, потому на пас с восточного фланга НАТО (туда Порошенко с чего-то поместил Украину) откликнулся исполняющий обязанности Джонатан Коэн. Дежурно пригрозил России новым санкциями. Упомянул и российский Крым.
"Россия должна обеспечить надлежащий и беспрепятственный доступ международным наблюдательным миссиям по правам человека и неправительственным организациям по правам человека в Крыму и прекратить любые злоупотребления в отношении лиц без каких-либо дискриминаций. Соединенные Штаты призывают Россию немедленно освободить более 70 украинцев, которые лишены свободы несправедливо, в том числе Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха и Руслана Зейтуллаева", — заявил Джонатан Коэн.
Про нашего коллегу Кирилла Вышинского, которого без всяких на то оснований киевские власти отправили за решетку только за его журналистскую позицию, ни слова. Буквально накануне Кирилл встретил свой 52-й день рождения в херсонском СИЗО.
Конечно, не вспомнил о нем и Порошенко, когда ходил к генсеку Антониу Гуттерешу передавать подписи о содействии в освобождении украинских моряков, которых киевские власти втянули в провокацию в Керченском проливе. Из офиса генсека с 38-го этажа Порошенко спустился на лифте в кольце охраны. В холле ООН мы его и перехватили.
- Петр Алексеевич, когда освободите нашего коллегу Кирилла Вышинского?
- 24 украинских моряка находятся у вас незаконно в тюрьме. Вы обязаны перед ними извиниться, немедленно выпустить. Потому что вы — агрессор, вы — нарушитель международного права. И вы, и ваш лидер — убийца Украины. Запомните это!
- Ну, а Кирилл? C Кириллом-то что? Вы же его лично знаете.
Большой американский внедорожник увозил Порошенко в сторону собора УПЦ США в Нью-Джерси. Там панихида по "Небесной сотне". Оттуда в Киев отправляли одного из экзархов, но украинским там владеют не все.
Финальный пункт заезда за океан — Филадельфия, где в местном совете по международным делам Порошенко вручают премию "государственный деятель". Согласно данным на сайте этой организации, членом совета можно стать за 60 долларов, студентам скидка — за 35.
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