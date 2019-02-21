В ООН почтили память Виталия Чуркина

Постпреды при ООН и коллеги почтили память Виталия Чуркина. В церемонии участвовали постпреды Палестины, Франции, Казахстана, Кувейта, Марокко, Сирии, Швеции, Саудовской Аравии и Туркменистана, передает телеканал "Россия 24".

Виталий Чуркин более десяти лет проработал в должности постпреда России при Организации Объединенных наций. Дипломат скончался в Нью-Йорке два года назад после сердечного приступа, за день до своего 65-летия. Как заявил глава российского МИД Сергей Лавров, его достижения войдут в учебники по истории международных отношений. Нынешний постпред России при ООН Василий Небензя поблагодарил всех, кто пришел на мероприятие.

"Он был сторонником многосторонности, пользовался большим уважением у коллег, сегодня пришли те, кто знал его лично, и я признателен им за память о Виталии Ивановиче", — сказал Небензя.

В четверг дипломату Виталию Чуркину откроют памятник. Торжественная церемония открытия пройдет в его родной деревне Маринкино Владимирской области, передает РИА Новости. Увековечить память дипломату выразил желание его друг — сербский скульптор Драган Раденович.