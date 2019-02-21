ММА. Потенциальный соперник Нурмагомедова завершает карьеру

Канадский боец смешанных единоборств, экс-чемпион ведущего американского промоушена UFC Жорж Сен-Пьер готов завершить карьеру. Известный средневес причиной своего ухода назвал отсутствие мотивации и потенциальных соперников.

При этом чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов предлагал Сен-Пьеру титульный бой в ноябре нынешнего года, но, как сообщают инсайдеры, стороны не смогли договориться о призовом фонде и сроках возможного поединка.

Окружение Сен-Пьера объявило о проведении специальной пресс-конференции, которая состоится в четверг, 21 февраля, на арене Bell Centre в Монреале. Канадец выиграл 26 боев в ММА при двух поражениях. Последний бой он провел в ноябре 2017 года, когда победил удушающим приемом Майкла Биспинга.