ММА. Потенциальный соперник Нурмагомедова завершает карьеру
Канадский боец смешанных единоборств, экс-чемпион ведущего американского промоушена UFC Жорж Сен-Пьер готов завершить карьеру. Известный средневес причиной своего ухода назвал отсутствие мотивации и потенциальных соперников.
При этом чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов предлагал Сен-Пьеру титульный бой в ноябре нынешнего года, но, как сообщают инсайдеры, стороны не смогли договориться о призовом фонде и сроках возможного поединка.
Окружение Сен-Пьера объявило о проведении специальной пресс-конференции, которая состоится в четверг, 21 февраля, на арене Bell Centre в Монреале. Канадец выиграл 26 боев в ММА при двух поражениях. Последний бой он провел в ноябре 2017 года, когда победил удушающим приемом Майкла Биспинга.
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