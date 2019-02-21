В конкурсе Стенина впервые примут участие фотографы из Бутана и Йемена

В Международном конкурсе молодых фотожурналистов имени Андрея Стенина впервые будут участвовать фоторепортеры из Бутана, Йеменской республики, Судана, а также Папуа-Новая Гвинея и Люксембурга. На суд жюри они представили образцы ландшафтной фотографии, яркие пейзажи и этники.

Прием заявок на сайте конкурса продлится до 28 февраля. В конкурсе могут принять участие фоторепортеры всего мира в возрасте от 18 до 33 лет. Пока лидируют фотографы из России — Санкт-Петербурга, Калининграда, Нижнего Новгорода и других городов. Среди зарубежных стран лидируют фоторепортеры из Северной Африки и Азии.

Фотографы будут бороться за призовые места в пяти номинациях. К номинациям прошлого года – "Главные новости", "Cпорт", "Мoя планета", "Портрет. Герой нашего времени" — добавилась новая, которая называется "Вдохновение". Также будет вручена высшая награда — "Гран-при".

Конкурс проводится МИА "Россия сегодня". Вести.Ru и телеканал "Культура" являются генеральным генеральными информационными партнерами.