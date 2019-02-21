Прокуратура считает цены на авиаперелеты Магадан-Хабаровск завышенными

Транспортная прокуратура признала тарифы "Аэрофлота" на рейс Магадан-Хабаровск экономически не обоснованными. В связи с этим компании вынесли представление об изменении ценовой политики. Проверка расценок по данному направлению была проведена по просьбе представителя региона в Совете Федерации Анатолия Широкова, сообщает ГТРК "Магадан".

Также стало известно, что ценообразование рейсов Магадан-Хабаровск-Магадан теперь будет контролировать ФАС. В настоящий момент принято решение о дополнительном субсидировании перелетов. На эти цели выделят 5,2 миллиарда рублей. Постановление планируют подписать в ближайшее время.

"Минтранс проведет переговоры с "Аэрофлотом" об увеличении количества рейсов летний период. Будем следить за развитием ситуации", — заявил Анатолий Широков.