Тренер "Ювентуса" Аллегри: "Атлетико" вынудил нас играть плохо

Наставник итальянского "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, чьи подопечные проиграли первый гостевой матч 1/8 финала Лиги чемпионов мадридскому "Атлетико" (0:2), считает, что игроки "Старой синьоры" во многом сами виноваты в поражении. "Мы еще в игре", — считает тренер.

"Мы привыкли к низкому темпу игры "Атлетико", но защищались не очень здорово, — цитирует Аллегри издание Football Italia. – А потом они внезапно завелись и стали гораздо более нацеленными, чем мы. Это не новость, они делают так уже восемь лет. Они заставляют тебя расслабляться. Мы не пропустили с игры, потому что "Атлетико" так обычно не забивает. Они забивают или в контратаках, или после стандартов. Они привыкли к такой игре, а мы нет".

При этом тренер "Юве" признал, что "второй тайм был ужасным": "Мы допустили ошибку сразу после того, как они вышли вперед. "Атлетико" очень хорош в том, чтобы побеждать без ударов по воротам. Мы рисковали в контратаках после потерь, но мы ни разу не пробили в створ во втором тайме. "Атлетико" стал играть намного агрессивнее на стандартах и застал нас врасплох".

"У нас есть шанс перевернуть игру, нам нужно верить в себя. Некоторые наши футболисты вернутся в строй, слезами горю не поможешь. Мы знали, что будет сложно, "Атлетико" вынуждает соперника играть плохо, в медленном темпе. В первом тайме мы еще двигали мяч быстрее, а во втором – уже нет", — сетует наставник.

"Во втором тайме у нас был неправильный подход. Все просто. Такое случается, мы очень разочарованы этим результатом, но мы можем все исправить. Будет нелегко, нужно провести шикарный матч, но мы можем это сделать и должны верить", — настраивает своих игроков Аллегри.

"К счастью, третий мы все же не пропустили, потому что с 2:0 отыграться легче. Мы еще в игре, мы были в игре после того, как проиграли 0:2 дома "Реалу". И давайте не забывать, что ответный матч пройдет в Турине", — заключил тренер "Старой синьоры".