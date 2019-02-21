За паводком в Кузбассе будут следить беспилотники

Губернатор Кемеровской области обсудил с первым заместителем паводковую ситуацию в регионе. В верховьях Томи и ее притоках - реках Кондома, Мрас-Су, Кабырза - есть опасность образования ледяных заторов. Из-за них уровень воды может резко подняться и подтопить ближайшие населенные пункты, сообщает ГТРК "Кузбасс".

Губернатор отметил, что необходимо подготовить все возможные средства для оказания своевременной помощи в случае подтопления домов. Особое внимание уделят социально незащищенным слоям населения. Для оказания адресной помощи будут созданы мобильные бригады. "Мы проведем беседы, предложим страхование и разъясним все возможные последствия", — заявил Сергей Цивилев.

В марте на затороопасных участках возле населенных пунктов проведут взрывные работы. Ситуация будет контролироваться с помощью систем видеонаблюдения и беспилотников.