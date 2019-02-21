В России может появиться реестр игроманов

В России может появиться единый перечень граждан с игровой зависимостью. Такой законопроект разрабатывает министерство финансов.

Игроманы смогут направить букмекерским конторам и тотализаторам заявление о запрете принимать ставки или установить максимальный размер ставки, которую у них можно принять. Такое же обращение смогут подать опекуны или попечители игроманов, если те были признаны недееспособными.

Причем заявление об исключении из списка игроман сможет подать не ранее чем через год. Реестр игроманов будет вестись на базе саморегулируемых организаций, поясняет газета "Известия".